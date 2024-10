„Tage des Fußballs“ werden in Bregenz fortgesetzt

Innerhalb von 24 Stunden sind die beiden steirischen Klubs Hartberg und der GAK zu Gast in Bregenz. Und am Samstag vollendet Austria Lustenau gegen Amstetten eine Fußballwoche mit gleich vier Heimspielen im selben Stadion. Da gibt es für die Platzwarte wohl ordentlich zu tun, damit der Rasen in einem bespielbaren Zustand bleibt. Das 1:1 im Ländle-Duell hat bei Lustenau-Trainer Martin Brenner jedenfalls Spuren hinterlassen. Vor allem die schlechte erste Halbzeit wurmte den 38-Jährigen.