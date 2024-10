Schlagabtausch um die Kärntner Postenschacherei

„Nachhaltig ist diese Koalition nur beim Schuldenmachen und bei der Postenschacherei“, poltert FP-Klubobmann Erwin Angerer in Richtung SP und VP. Dabei forderte der Freiheitliche einmal mehr eine Reduktion der Regierungsmitglieder und eine damit verbundene Einsparung. Und bei dieser Kritik folgte von den Regierungsparteien rasch die verbale Retourkutsche. Während SP-Klubobmann Herwig Seiser auf die Reduktion der Kosten in den Regierungsbüros hinwies, forderte VP-Mandatar Hannes Mak, die Diskussion rund um mögliche Postenschacherei einzustellen, denn diese gebe es in der Regierung nicht.