Chancenplus VSV! Aber im Derby steht‘s noch 0:0

Wie schon zuletzt beim Derby in Klagenfurt starteten die Adler besser und mit viel Schwung. In Minute drei klopfte Coatta aus kurzer Distanz erstmals bei KAC-Goalie Dahm an – kurz später hatten Van Nes und Pearson in Unterzahl sogar eine Doppelchance (4.). Direkt danach durfte sich auch der VSV mit einem Powerplay versuchen, aber Coatta schoss frei stehend vorbei (8.).