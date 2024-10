Prost! KAC-Ass kostete VSV-Trainer 1000 Liter Bier

Auweh! Sowohl der KAC als auch der VSV mussten vorm sonntägigen Kärntner Derby jeweils eine Niederlage hinnehmen. Wie schon vorm ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison in Klagenfurt holte sich also keines der beiden Teams Selbstvertrauen. Für den KAC setzte es gegen Fehervar die zweite Niederlage in Folge. Wie schon dem VSV am Dienstag gelang auch den Klagenfurtern beim 0:1 kein Tor gegen die defensiv starken Ungarn. Auch Ex-Meistermacher Lars Bergström, der in der Heidi-Horten-Arena zu Besuch war, auch den Ehrenbully vornahm, brachte kein Glück.