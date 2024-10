Hoch überm Wasser: Linzer „Golden Gate“ eröffnet

„Stadt und Land ziehen an einem Strang“

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Was lange währt, wird endlich gut. Die Brücke ist ein erstes sichtbares Zeichen dafür, dass wir in Oberösterreich auch für die Mobilität in der Zukunft gerüstet sind. Es ist auch ein Zeichen der Bedeutung dieses Infrastrukturprojektes für Linz und Oberösterreich, dass die Stadt und das Land bei der vierten Donaubrücke und dem Westring an einem Strang ziehen und kräftig mitzahlen. Das ist möglich, weil es über Partei- und Gebietskörperschaften hinweg Zustimmung und Unterstützung gibt. Diese Zusammenarbeit ist ein Markenzeichen Oberösterreichs, das ist es, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat und hoffentlich auch in Zukunft stark macht.“