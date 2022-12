350-Tonnen-Teil für Linzer „Golden Gate“ montiert

In der Früh war einer der Hebekräne ausgefallen

Millimeter für Millimeter wurde das Teil in mühevoller Kleinarbeit mittels sogenannten Litzenhebern nach oben gezogen und schließlich in der Flussmitte in Position gebracht. Am Ende hatte alles perfekt geklappt, ließ sich das Team um ASFINAG-Projektleiter Franz Sempelmann auch nicht aus der Ruhe bringen, obwohl man erst mit einer Stunde Verspätung anfangen konnte, nachdem am Morgen plötzlich einer der Hebekräne ausgefallen war. Das erste Stahlsegment hängt, pro Woche ist nun geplant, ein weiteres zu montieren.