König Harald: „Manchmal ist das Leben schwer“

„Manchmal ist das Leben einfach sehr schwer, das kann jeder erleben, auch unsere Familie“, gestand der Monarch in seiner Rede. Die letzten Monate waren von Schicksalsschlägen geprägt: Im Frühjahr erkrankte Harald während einer Reise in Malaysia schwer und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Noch vor Ort erhielt er einen Herzschrittmacher, doch nach der Rückkehr nach Oslo war eine weitere OP nötig, um einen dauerhaften Schrittmacher einzusetzen.