Neue Therapie: Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit

Leidet an chronischer Lungenfibrose

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen kämpft seit Jahren mit einer chronischen Lungenfibrose. Diese Erkrankung, die sie 2018 selbst öffentlich machte, kann zu Atembeschwerden führen. Als Folge ihrer Gesundheitssituation musste die Ehefrau von dem 51-jährigen Kronprinz Haakon in der Vergangenheit wiederholt öffentliche Auftritte absagen oder ihre Teilnahme an Veranstaltungen einschränken.