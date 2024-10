So viele Drogen hatte Mette-Marits Sohn im Blut!

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Hoiby war am 4. August in Oslo wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen worden. In einer Erklärung räumte er später ein, seine Freundin körperlich angegriffen und verletzt zu haben. „Nach einem Streit habe ich unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain Körperverletzung begangen und Gegenstände in einer Wohnung zerstört“, hieß es. Sein Anwalt bestätigte, Hoiby bekenne sich schuldig.