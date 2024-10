So will Ex-Kanzler den Kronzeugenstatus verhindern

Zwei Jahre sind vergangen, seit Thomas Schmid sich als Kronzeuge für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Verfügung stellte. Die Entscheidung, ob der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium in den Status gehoben wird, ist immer noch ausständig. Jene Persönlichkeiten, die Schmid in seinen Aussagen vor den Korruptionsjägern schwer belastet hat, nutzen die Zeit, um in Stellungnahmen darzulegen, dass Schmid mehrere Sachverhalte erfunden oder Details falsch ausgesagt hat.