135 Rekruten in Trausdorf feierlich angelobt

Bewegender Moment

Von den 135 Rekruten, die aus verschiedenen Teilen Österreichs stammen, sind 100 im September und Oktober in die Stabskompanie & Dienstbetrieb sowie in die Erste Jägerkompanie des Militärkommandos Burgenland eingerückt. Die 32 Rekruten der Stabskompanie & Dienstbetrieb versehen den Abschluss ihrer Grundausbildung im Wachdienst, als Kraftfahrer und in der Militärmusikkapelle des Militärkommandos Burgenland. Die 58 Grundwehrdiener der Ersten Jägerkompanie schließen mit der Angelobung ihre Grundausbildung ab. Danach werden sie zu verschiedenen Dienststellen im Burgenland, Wien, Niederösterreich und der Steiermark versetzt. 38 bleiben beim Militärkommando Burgenland.