atrium³- für die Region Landeck „einzigartig“

Medizinischer Fortschritt für die Stadt?

In den kombinierbaren Räumen können kleine Büros bis hin zu größeren Geschäftseinheiten – in Summe bis zu 80 Nutzungseinheiten – entstehen. In Landeck hofft man natürlich, dass der vorgesehene Raum für Arztpraxen, eventuell sogar für ein Primärversorgungszentrum den Standort Landeck für Mediziner zukünftig attraktiver macht. „Wir bauen da, wo das Herz schlägt, in unserer Region“, versichert Walter Stoll wohl in der Hoffnung, dass das Herz von Mietern und Käufern für das „atrium³“ schlägt.