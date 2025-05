„Ganz Osttirol soll eine windradfreie Zone sein“

Keine Windkraftanlagen auf der Tessenberger Alm und Frohnstadleralm! So lautete der Name einer Infoveranstaltung der Osttiroler Alpenvereine, die Bürger und Interessierte über ein Windkraftprojekt aufklären sollte. Konkret ging es aber auch um andere Projekte, die bereits seit Monaten heiß diskutiert werden. So etwa eine Anlage am Golzentipp oder auch auf der Compedal Hochalm in Assling auf rund 2200 Metern Seehöhe – die „Krone“ berichtete.