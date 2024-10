Strafzettelflut für Eltern nach Kinderturnier

„Wir können nichts tun“

Bei einem U7- und U8-Turnier mit 100 Kindern am vergangenen Wochenende lief die Sache aus dem Ruder. Autos standen in der Schulwiese, am Radweg und auf Feldern. Die Polizei verteilte zig Strafzettel an Falschparker. „Es ist alles andere als ideal gelaufen“, so Mayer.