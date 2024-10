„Salzburger Stier“ soll international werden

Weil es in den ersten drei Jahren des Bestehens (Gründung 1982) in Salzburg keine geeignete Halle gab, fand das Turnier um den „Salzburger Stier“ zunächst in Freilassing statt. Im Teilnehmerfeld fand sich damals auch der ortsansässige ESV, der aktuell in der bayrischen Landesliga spielt – und 2025 (2. bis 6. Jänner) wohl wieder aufs „Stier-Parkett“ zurückkehrt. Auch der Verein aus dem Nachbarland hat eine Einladung bekommen. „Sie waren bei der Entstehung dabei. Wir wollten das schon bei unserem Jubiläum machen“, hofft Organisator Wolfgang Mayer, dass sein Turnier international wird.