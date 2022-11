Stadt reserviert mehr Geld für Kindergärten

Mit voller Kraft will die Stadt ihr Bildungs-Bauprogramm auch im kommenden Jahr fortsetzen. Rund 13,5 Millionen Euro sind im kommenden Jahr allein für Baumaßnahmen in Schulen, Kindergärten und Horten vorgesehen. „Bei den Volksschulen und dem Kindergarten in Lehen geht’s jetzt richtig los“, kündigt Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger an. Der Kindergarten Lehen soll 2023 in einen Container-Bau in der Scherzhauserfeldstraße übersiedeln. Der Bestandsbau wird dann abgerissen und neu gebaut. Die Volksschule Leopoldskron soll 2023 in den Sommerferien einen zeitgemäßen Bereich für die Nachmittagsbetreuung bekommen.