Verkauf des Schlosses Bergheim doch gestoppt

Schulwidmung verhindert andere Nutzungen

Der SP-Ortschef hat den Makler zudem bei der Standesvertretung gemeldet, weil in der Ausschreibung stand, dass am Standort viele Möglichkeiten zur Nutzung bestünden. „In Wahrheit ist am Gebäude eine Schulwidmung und die verhindert andere Nutzungen“, so Allerstorfer. Vizebürgermeisterin Sabine Lindorfer (VP) postete umgehend, dass das Schloss dem Land Oberösterreich als Standort für die Digital-Uni vorgeschlagen wurde.