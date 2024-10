Ein Ehrendirigent und eine brillante Solistin

Ein einzelner Satz aus einer Symphonie ist ein ungewöhnlicher Beginn eines Konzerts. Noch dazu, wenn dieser Satz, nämlich der vierte Satz „Adagietto“ aus Gustav Mahlers „Fünfter“, so zart und subtil ist, wie man es sich nur vorstellen mag. Doch dieser Satz hat tatsächlich ein Eigenleben. Der Komponist schickte ihn quasi als Liebesbrief an seine angebetete Alma Schindler, die bald darauf seine Frau wurde. In den 1970ern wurde das Stück dann als Filmmusik zu Luchino Viscontis „Tod in Venedig“ Kult.