Nach Unfall: Helden retten Mädchen vor Ertrinken

Zehn und neun Jahre: so alt sind die beiden Mädchen aus Wolfsberg, die am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr dort mit einem Quad ohne Aufsicht durch die Gegend düsen – die Zehnjährige sitzt am Steuer, ihre neunjährige Cousine am Rücksitz. „Das Fahrzeug ist nicht zum Verkehr zugelassen. Auf einer Gemeindestraße verlor das Mädchen aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle“, berichtet die Polizei.