Vollzogene Hofübergabe nicht ganz ohne Nachwehen

Die Nachfolge in der Anwaltskammer OÖ wurde, wie seit einem Jahr geplant, abgewickelt und der bereits vorher feststehende Präsident gekürt. Doch am Ende der Veranstaltung gab’s leise Unkenrufe gegen dessen Vorgänger, der wegen eines Immo-Deals mit Nachwehen aber keine Sorge hat, mit der Justiz in Konflikt zu geraten.