„Unser Auftreten war einfach nicht akzeptabel“

Gefährliche Italiener

Die nächste Chance, dem erschreckenden Negativlauf von mittlerweile bereits sechs Niederlagen in Serie endlich ein Ende zu setzen, bietet sich den Feldkirchern bereits am Sonntag (17.30), wenn man in Asiago zu Gast ist. Doch da ist allergrößte Vorsicht geboten. Die Italiener liegen zwar nur drei Punkte vor den Pioneers am vorletzten Tabellenrang – am Freitag konnte das Team von Headcoach Ron Fogarty allerdings mit einem 5:1-Heimsieg gegen RB Salzburg aber den zweiten Saisonsieg einfahren. Zudem führt Asiago sowohl das Powerplay-, als auch das Penalty-Killing-Ranking an. In 32 Unterzahlspielen kassierte man nur drei Gegentore – die Pioneers bekamen in 23 Unterzahlspielen acht Tore!