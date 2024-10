„Special Teams sind nicht gut genug für die Liga“

In der vorigen Saison sorgten die Pioneers Vorarlberg für Furore in der ICE Hockey League. Angeführt von Liga-MVP Steve Owre stürmten die Feldkircher bis in Playoff-Viertelfinale, wo man sich dann dem KAC nach hartem Kampf geschlagen geben muss. Jetzt ist Owre weg und vorerst auch der Erfolg. In sieben Spielen gab es erst einen Sieg...