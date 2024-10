Fix: Bei Pleite hört Kärntner-Liga-Coach auf!

Regionalligist Treibach jubelte Freitagabend über einen 1:0-Sieg gegen Steyr. Spittal beendete in der Kärntner Liga gegen den SAK einen Negativlauf. Am Samstag trifft Donau-Coach Stuck auf den Ex-Klub, ein anderer Trainer steht am Sonntag vor seinem Schicksalsspiel. Und: Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger legte nach seiner Sperre Protest ein.