Plötzlicher Kindstod: Was Eltern wissen sollten

Obwohl in den meisten Industrienationen ein bedeutender Rückgang der Kindersterblichkeit zu beobachten ist, verursacht der plötzliche Kindstod immer noch zahlreiche Todesfälle bei Säuglingen – auch in Österreich. Was dahintersteckt und welche Risikofaktoren Mütter und Väter unbedingt wissen sollten.