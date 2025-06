„Attraktion Arnautovic: Für die Liga ein Traum!“

Rapid bastelt am Sensations-Coup, will Marko Arnautovic nach Hütteldorf holen. Nach dem ersten Treffen mit dem Management von Österreichs Rekordteamspieler kennt Grün-Weiß die (finanziellen) Rahmenbedingungen, jetzt prüft der Klub die Machbarkeit. „Krone“-Experte Andreas Herzog schätzt in seiner Kolumne die Chancen und die Sinnhaftigkeit des spektakulären Deals ein...