Diessl und Strametz brennen Hürden-Feuerwerk ab

Fabelläufe in St. Pölten! Binnen weniger Minuten sorgten Österreichs Hürden-Sprinter beim Liese Prokop Memorial für eine fulminante Show. Erst lief Enzo Diessl über 110 Meter Hürden in 13,20 sensationell das direkte Limit für die WM in Tokio. Kurz darauf löschte Karin Strametz in 12,81 den Rekord von Beate Taylor über 100 m Hürden.