Gall als Dritter der Königsetappe „glücklich“

Gedenkstätte für 2023 verstorbenen Mäder enthüllt

Vor dem Etappenstart war in Beisein zahlreicher Teilnehmer eine Gedenkstätte zu Ehren des vor zwei Jahren bei der Tour de Suisse tödlich verunfallten Schweizers Gino Mäder eingeweiht worden. An der Unfallstelle am Albulapass wurde eine Skulptur enthüllt, die Mäders Onkel, der bekannte Ostschweizer Bildhauer Gügi Eugster, gestaltet hatte. In der Linkskurve in der Abfahrt nach La Punt, die dem damals 26-Jährigen zum Verhängnis geworden war, ist inzwischen ein Erdwall errichtet worden, der künftige Unfälle verhindern soll.