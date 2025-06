Start-up schafft den Sprung von NÖ ins Weltall

„Es ist ein großartiger Erfolg für uns, dass unsere Technologie nun den Sprung ins All schafft“, freut sich Moritz Novak, Mitgründer von Gate Space. Das Start-up mit Sitz am Flughafen Schwechat hat jahrelang an einer eigenen Antriebstechnologie gearbeitet. Im kommenden Jahr ist es so weit: An Bord einer SpaceX-Rakete wird erstmals ein Satellit mit einem Gate-Space-Triebwerk ins All starten. „Die Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit im All sind extrem hoch – umso mehr freut es uns, dass unser System nun erstmals in einer echten Mission zum Einsatz kommt“, schildert Novak.