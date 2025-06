Nach 74 Jahren: Grafenstein in der Kärntner Liga!

Nach sechs Jahren Abstinenz stellte Grafenstein in der Saison 2010 in der 2. Klasse erstmals wieder eine Kampfmannschaft. „Damals hab ich zu den Spielern gesagt, dass sie irgendwann voller Stolz behaupten werden können, dass der Verein jetzt in der Kärntner Liga spielt. Dann haben sie gelacht und applaudiert“, erzählt Sektionsleiter Valentin Egger.