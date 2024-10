86-jährige Demente aus Altenheim verschwunden

Große Suchaktion in Gmunden! Seit Donnerstagabend wird eine 86-jährige Frau aus dem Altenheim in Gmunden vermisst. Polizei, Feuerwehr und Hunde suchten sofort nach der demenzkranken Frau. In der Nacht wurde die Suche aber erfolglos abgebrochen, heute wird sie fortgesetzt.