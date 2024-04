Raus aus Rathaus: Hacker packt bald seine Sachen

Ein Vorwurf, den der Gesundheitsverbund nicht nachvollziehen kann. „Diese Maßnahme ist Teil einer Strategie. Wir versuchen, Objekte in Miete zugunsten von jenen im Eigentum zu reduzieren“, erklärt Sprecherin Nina Brenner-Küng. „Der Standort Guglgasse wurde schon aufgelöst. Alleine in Town Town zahlen wir 1,9 Millionen Euro Miete pro Jahr.“ Und so wurde der AKH-Tower (ein ehemaliges Schwesternheim) um rund 25 Millionen Euro saniert – der Nachbarturm startet mit den Arbeiten 2025. Der Rest der Wigev-Belegschaft darf also dann 2029/2030 nachkommen.