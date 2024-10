„Aber bitte mit Fahne“: Alko-Lenker drehte durch

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 33-jähriger Österreicher, der in der Schweiz lebt, am Donnerstag gegen 0.55 Uhr in Seewalchen am Attersee von Beamten der Autobahnpolizisten Seewalchen angehalten und kontrolliert. Dieser reagierte sogleich äußerst aggressiv und unkooperativ. Als einziges Dokument wies er einen Schweizer Aufenthaltstitel vor.