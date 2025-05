Endlich! Stromversorgung mit neuem Trafo gesichert

Schon vor Jahren wurden in der Pausingerstraße Stromkabel verlegt, in weiten Teilen waren sie noch aus der Nachkriegszeit. Einziger Haken: Die Erneuerung durch die Salzburg Netz, eine Salzburg-AG-Tochter, blieb wegen des fehlenden Transformators ausgesteckt. Erst am Mittwoch fuhren Kran und Bagger für 10-kV-Trafostation auf.