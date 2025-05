Touristen fahren jetzt kostenlos mit den Öffis

Das kommt nicht bei jedem in der Bevölkerung gut an und auch Tourismusbetriebe äußern ihre Kritik: Denn der bürokratische Aufwand für die Hotels erhöhe sich durch die Abgabe. Ziel der Maßnahme ist, den touristischen Verkehr während des Aufenthaltes in Salzburg zu reduzieren und die Bevölkerung zu entlasten.