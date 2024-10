Saudischer Zeichner muss wegen Karikaturen in Haft

Al-Hassa sei im Februar 2018 in Saudi-Arabien während einer „gewaltsamen Razzia“ festgenommen worden, bei der Sicherheitskräfte in sein Haus eingedrungen und sein Studio durchsucht hätten, erklärte Sanad. In einem von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Gerichtsdokument heißt es, die Anklage gegen ihn betreffe „beleidigende Karikaturen“, die er für die katarische Zeitung „Lusail“ angefertigt hatte. Auch wurden Social-Media-Beiträge angeführt, die angeblich „feindlich“ gegenüber Saudi-Arabien seien und Unterstützung für Katar zeigten.