Netflix-Produzent zu 13 Jahren Haft verurteilt

Appell an Kronprinz Mohammed bin Salman

Almuzaini richtete auch einen direkten Appell an Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, in dem er sich zuversichtlich zeigte, dass dieser „einiges von dem korrigieren wird, was mir widerfahren ist“. Das „Wall Street Journal“ berichtete am Donnerstag, dass sich die Gerichtsdokumente auf Online-Beiträge von Almuzaini beziehen, in denen er das „arabische Regime verspottet“ oder sich für Frauenrechte ausspricht. Die Behörden reagierten am Donnerstag nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP und auch Almuzaini selbst stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.