Don Quijotes Heimat

Hier reihen sich Sehenswürdigkeiten aneinander. An der imposanten gotischen Kathedrale – der zweitgrößte Dom Spaniens – führt da natürlich kein Weg vorbei. Ihre erste Steinlegung datiert von 1226, fertiggestellt wurde sie 1492. Im Innenraum findet sich ein Querschnitt der Epochen: Gotik, Renaissance, Barock. In der Sakristei befinden sich Gemälde von Goya, Tizian, Caravaggio – und natürlich El Greco. Der Maler verbrachte und wirkte viele Jahre in Spanien, bevor er 1614 in Toledo verstarb. Aus diesem Grund sind die meisten seiner Werke hier in der Stadt zu besichtigen. Abseits der Kirchen sind es auch die beiden Synagogen Santa Maria la Blanca und El Transito sowie die Moschee Cristo de la Luz, die von der abwechslungsreichen religiösen Geschichte der Stadt erzählen.