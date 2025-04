Wiens Rathaus: „Skandalbau“ voller Geheimnisse

Würdig thront das Rathaus seit 142 Jahren an der Ringstraße. So haben sich das die Wiener Bürger auch vorgestellt. Sie wollten etwas so Respektables haben wie Städte mit viel längerer bürgerlicher Tradition – wie Brüssel schon seit 1421 zum Beispiel. Wer beide Gebäude vergleicht, erkennt leicht, wo Architekt Friedrich von Schmidt seine Inspiration für Wien hernahm, um nicht zu sagen: gestohlen hat.