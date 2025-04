Bitter! Österreich verliert gegen Deutsche mit 0:5

Die ÖEHV-Truppe unterlag am Samstag in Rosenheim klar 0:5 (0:0, 0:2, 0:3). Für beide Teams war es das vorletzte Testspiel vor der WM in Schweden und Dänemark. Die ÖEHV-Equipe empfängt vor dem ersten Gruppenspiel gegen Finnland (9.5. in Stockholm) am 4. Mai in der Wiener Steffl Arena noch Rekord-Weltmeister Kanada.