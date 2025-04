Wrexham schreibt britische Fußball-Geschichte!

In der League One steht Birmingham City, der Klub von ÖFB-Legionär Christoph Klarer, nach 46 Spieltagen bereits als Meister fest. Auch der Zweitplatzierte steigt sicher in die Championship auf, die Plätze drei bis sechs müssen in die Playoffs. Der zweite Aufstiegsplatz war lange Zeit heiß umkämpft. Bis heute!