Barca-Stars brennen auf nächste Clasico-Gala

Was für Real Madrid die Champions League, ist für Barcelona die Copa del Rey. Der Bewerb, der ihnen scheinbar gehört, in dem sie in der jüngeren Vergangenheit weitaus erfolgreicher sind als sämtliche Mitstreiter. Im Estadio de la Cartuja schickt sich die „Blaugrana“ am Samstag an, zum elften Mal in den letzten 17 Saisonen den spanischen Fußballpokal zu gewinnen, während Real im selben Zeitraum nur dreimal erfolgreich war.