Darum macht Schwammerl suchen glücklich

Die bunten Blätter vor Augen, der Geruch von Erde und Pilzen in der Nase, das Rascheln des Laubes in den Ohren: Während in früheren Jahren überwiegend Senioren sonntäglich mit Korb und Pilzbuch durch Wälder streiften, sinnieren heute auch junge, urbane Leute im Dickicht über Herbsttrompete, Schopftintling, Parasol oder dem Flockenstieliger Hexenröhrling. Pilze sind in aller Munde!