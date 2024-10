Im Rückwärtsgang zur Grenze: Schlepper in Haft

Knapp 200 Migranten in einer Woche

Doch Schleuserbanden versuchen weiterhin, Flüchtlinge aus Ungarn über die Grenze nach Österreich zu karren. 192 Einwanderer sind in der vergangenen Woche im Burgenland gestrandet. In den sieben Tagen davor sind 211 Aufgriffe gemeldet worden. Mit 295 Registrierungen wurden die meisten Aufgriffe in der 38. Kalenderwoche vom 16. bis 22. September vermerkt.