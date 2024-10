Audi Q6 e-tron Sportback: Coupé-Heck hat Vorteile

Das Antriebsprogramm entspricht dem des Standard-Q6. So stehen zunächst vier Motor-Batterie-Kombinationen zur Wahl, zwei davon mit Allradtechnik. Im 185 kW/252 PS starken Basismodell sorgt ein 76 kWh großer Akku für eine Normreichweite von 545 Kilometern, am weitesten kommt man mit dem nächststärkeren Heckantriebs-Modell (225 kW/306 PS), das mit der 95-kWh-Batterie ausgestattet ist und bis zu 656 Kilometer am Stück fährt. Gegenüber dem Standardmodell ist das ein Plus von 15 Kilometern, das vor allem auf das Konto der günstigeren Aerodynamik geht.