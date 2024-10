Mit Abnehm-Coaching zum besseren Lebensgefühl

Mit Routine zum Erfolg

Nach den ersten beiden Monaten war die Frage: Gelingt es mir, die ersten Erfolge zu festigen und weiter auszubauen? Die Antwort auf diese Frage ist ein deutliches JA. In den Monaten 3 und 4 steht mehr als die physische Anstrengung das richtige Mindset im Fokus des Coachings. Was ich von Laurenz gelernt habe: Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht allein im Trainingsplan oder in der richtigen Ernährung, sondern vor allem in der Festigung von Routinen und der mentalen Stärke.