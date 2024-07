Abnehm-Coaching: So liefen die ersten zwei Monate

Nicht auf Obst und Gemüse vergessen

Ab dem zweiten Monat des Coachings kommen weitere Nahrungsmittel wie Früchte in den Fokus. Grundsätzlich geht es darum, auf nährstoffreiche Ernährung zu achten. Exotische Früchte wie Ananas, Grantapfel, Kokosnuss sind die Empfehlung des Experten. Polyphenole sind in allen Obst- und Gemüse-Sorten enthalten und haben eine positive Wirkung auf die Gesundheit. Aber auch tiefgekühlte Beeren werden von Laurenz empfohlen. Eine Handvoll pro Woche zusätzlich zum frischen Obst und mindestens einmal pro Woche exotisches Obst. Weiters empfiehlt er Paprika als versteckte Quelle von Vitamin C, was ich nicht wusste. Und auch Kräuter wie Petersilie oder Koriander.