Horror-Eltern untätig: Ratten fraßen Baby an

Ein erschütternder Fall von Kindesvernachlässigung schockiert die USA. Ein Paar in Evansville im US-Bundesstaat Indiana hat in einem völlig verwahrlosten Haus ein sechs Monate altes Baby so lange unbeaufsichtigt gelassen, dass Ratten es beinahe lebendig aufgefressen hätten – das Kind ist für immer entstellt. Exekutive und Anwälte sprechen von beispiellosen Grausamkeiten.