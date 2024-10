Nach Herzinfarkt und Chemo den Weltrekord im Auge

„Meine Altersklasse werde ich schon gewinnen“, lacht Julius Holzner. Mit 92 Jahren ist der Steirer am Sonntag beim Marathon in Graz der mit Abstand älteste Läufer im Feld. Was sich der Senior für das größte Laufevent im Süden Österreich vornimmt, hat er im Vorfeld der „Krone“ erzählt.