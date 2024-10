Renault Twingo: Weltpremiere des Herzensbrechers

Klein, knuffig, agil, praktisch und mit Sitzen, die sich zu einer Art Spielwiese flachlegen ließen, dazu ein Faltdach – der erste Twingo, der ab 1992 gebaut wurde, war ein Herzensbrecher. Die Neuauflage erinnert nicht nur an das Design, sie ist die perfekte Umsetzung ins Jetzt und alles andere als ein Erfolg wäre ungewöhnlich. Oder zumindest schade, denn Autos mit Charakter tun dem Straßenbild gut und heben die Laune. Bei den Autofahrern jedenfalls, bei der Konkurrenz vielleicht nicht so. Nicht jeder Hersteller schwingt den Retro-Stift so virtuos wie die Franzosen.