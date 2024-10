Porsche 911 Turbo: e-Fuel hält das Gewissen rein

Klar, einen Kat hat er nicht, Abgase blase ich also schon in die Natur, so ehrlich muss man sein. Aber das CO2 ist bio. Künftig soll es einfach der Luft entzogen werden. e-Fuels sind klimaneutral und sollen die E-Mobilität ergänzen. Es wird nur so viel CO2 ausgestoßen, wie der Atmosphäre vorher entzogen wurde.